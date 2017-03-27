NBA》勇士2天內碰火箭馬刺 柯爾：主力不輪休

〔體育中心／綜合報導〕勇士將在29日與30日與火箭、馬刺交手，據當地媒體《水星報》（The Mercury News）報導，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）不會在這2場比賽裡讓主力球員輪休。

3月12日，勇士作客馬刺的比賽，柯爾讓柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）和伊古達拉（Andre Iguodala）輪休，終場勇士以85：107慘敗，賽後勇士因此飽受批評，一週之後騎士也在洛杉磯讓詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）和洛夫（Kevin Love）輪休。

兩隊的輪休讓聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）發函給全聯盟，許多退休球員也出面批評，但柯爾認為球隊剛結束東部客場之旅，體力需要調節。

最近勇士打出一波7連勝，戰績來到59勝14敗，領先第2名的馬刺2.5場，穩居聯盟第一。杜蘭特（Kevin Durant）受傷缺陣後，勇士一度於7戰裡吞下5敗，磨合過後將再度與火箭、馬刺對決。

柯爾。（資料照，USA Today）