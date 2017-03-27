MLB》為經典賽丟先發 雙城小將：再選一次也要打

貝里歐斯從經典賽歸隊後，先發名單暫時沒有他。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然經典賽讓許多球員獲得東山再起的機會，但也有球員因此暫離先發輪值。

雙城隊投手貝里歐斯（Jose Berrios）原本是今年開季的先發輪值人選，但他今年受徵招代表波多黎各打經典賽，在雙城隊的限制下只投了6.2局，球團擔心他調整不及，今天將他下放3A找尋球感。

波多黎各經典賽未能奪冠，貝里歐斯歸隊後又失去先發地位，但他沒有怨言的說：「為波多黎各打球是種榮譽，我很驕傲能夠出賽，我知道這是我的球隊，我的工作，他們選秀挑中我，不過你經常有機會為球隊效勞，但代表波多黎各出賽的機會可不是年年有。」

他接著表示，自己相當清楚這樣很可能會影響他在隊上的地位，但他仍堅持要為家鄉爭光，「若讓我再選一次，我也不會改變我的想法。」他說。