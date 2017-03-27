MLB》為經典賽丟先發 雙城小將：再選一次也要打
2017/03/27 11:16
貝里歐斯從經典賽歸隊後，先發名單暫時沒有他。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕雖然經典賽讓許多球員獲得東山再起的機會，但也有球員因此暫離先發輪值。
雙城隊投手貝里歐斯（Jose Berrios）原本是今年開季的先發輪值人選，但他今年受徵招代表波多黎各打經典賽，在雙城隊的限制下只投了6.2局，球團擔心他調整不及，今天將他下放3A找尋球感。
波多黎各經典賽未能奪冠，貝里歐斯歸隊後又失去先發地位，但他沒有怨言的說：「為波多黎各打球是種榮譽，我很驕傲能夠出賽，我知道這是我的球隊，我的工作，他們選秀挑中我，不過你經常有機會為球隊效勞，但代表波多黎各出賽的機會可不是年年有。」
他接著表示，自己相當清楚這樣很可能會影響他在隊上的地位，但他仍堅持要為家鄉爭光，「若讓我再選一次，我也不會改變我的想法。」他說。
相關新聞
- MLB》經典賽跑壘拉傷 馬林魚老將開季先待傷兵名單
- 林昌勇被盜本壘主播太嗨 大聯盟也驚呆了（影音）
- MLB》薛哲手傷調整不及 小史睽違兩年再投開幕戰
- MLB》飆速155春訓最佳 黑暗騎士預告強勢回歸（影音）
- MLB》郭泓志熱身賽登板2局無失分 解決美國隊第4棒
推薦新聞
-
NBA》火箭貝佛利怒噴輪休：「不打就不尊重比賽」2017/03/27 13:37
-
MLB》762轟真不是蓋 邦茲52歲照樣敲全壘打（影音）2017/03/27 12:15
-
MLB》打擊手感全沒了 道奇新人王留守基地練揮棒2017/03/27 12:15
-
LPGA起亞菁英賽》台將錢珮芸創最佳戰果 李美林輕鬆奪冠2017/03/27 11:38
-
MLB》經典賽跑壘拉傷 馬林魚老將開季先待傷兵名單2017/03/27 11:05