LPGA起亞菁英賽》台將錢珮芸創最佳戰果 李美林輕鬆奪冠

錢珮芸總計279桿並列11名，再創個人最佳表現。（錢珮芸提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA起亞菁英賽今天落幕，台灣女將錢珮芸最後1回合繳出68桿，以總計279桿並列11名，再創個人最佳戰果。南韓李美林這回合打出65桿，以總計268桿，6桿之差輕鬆奪冠。

較早出發的錢珮芸，今天前9洞打得非常出色，抓了1個老鷹、4個博蒂，只有1個柏忌，9洞打完只花31桿，一度衝到並列第3。但後9洞進帳不多，1鳥、2柏忌，68桿完成比賽，並列11名是開季至今她的最佳名次。

同場出賽的龔怡萍最後1回合以3個博蒂、1個柏忌的70繳卡，總計288桿並列59名。

這場比賽冠軍落入李美林手裡，今天出發時她只領先1桿，她在第1洞就打博蒂，逐步把競爭對手全拋在腦後，前9洞賺5桿，加上後9洞兩隻小鳥，以無柏忌的65桿快意封后。這是她在LPGA巡迴賽的第3勝，前兩次奪冠都是在2014年。

李美林奪冠親吻獎盃。（美聯社）

南韓柳蕭然今天出發時並列第8，，她打完前16洞時也賺了7個博蒂，當時追到只落後3桿，但柳蕭然最後兩洞沒有進帳，反而吞了1個柏忌，李美林稍後連抓兩鳥，差距拉大到6桿。柳蕭最後以274桿和美國恩絲特並列第2。

美國名將克兒則以276桿，和南韓朴城炫、許敏姬等4人並列第4。以贊助商名額到美國參賽的南韓選手安是眩，最後1回合大爆發，她打下10個博蒂、1個柏忌的63桿，改寫比賽最低桿和球場紀錄。