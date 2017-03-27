MLB》差點打傷殷仔 老虎外野手想轉投手？

老虎外野手葛斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎外野手葛斯（Anthony Gose）腳程快，曾被賦予中外野手重任，然而他在打擊方面的成長不如預期，上周被下放到小聯盟，但他沒有因此放棄，使出奇招「練投」，甚至投出最快接近145公里球速。

葛斯今年26歲，生涯前期效力藍鳥，2014年被交易到老虎，因為速度夠快，是球隊的中外野手人選之一，但上季有梅賓（Cameron Maybin）、阿普頓（Justin Upton）卡位，葛斯僅有30場出賽，季中被丟回3A，還和3A教練起衝突降到2A。

今年球季葛斯確定從3A出發，不過多了一些變化，他將嘗試練投，老虎總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）也證實了這件事：「其實去年球季結束就有過讓他練投的想法，這對外野手來說也是一個備用的選擇，5年生涯看下來，葛斯打得很掙扎，雖然需要一段時間，但他得趕快累積經驗，而這點也滿值得觀察的。」

葛斯高中時期擔任過投手，左投之外還具有156公里球速，球探和教練都曾想說服他繼續投球，但葛斯選擇以外野為主。去年馬林魚開幕戰，葛斯第2局強襲球打中台灣投手陳偉殷左手，當下也引起教練團關切，陳偉殷也因為這一球打亂投球節奏，之後被金斯勒（Ian Kinsler）打出三分砲形成重傷害。