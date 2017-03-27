MLB》762轟真不是蓋 邦茲52歲照樣敲全壘打（影音）

2017/03/27 12:15

〔體育中心／綜合報導〕全壘打王邦茲（Barry Bonds）已高齡52歲，但打擊身手仍是寶刀未老，他最近回到巨人隊擔任球團特別顧問，今天就在球場練習時轟出全壘打，力量相當驚人。

邦茲在42歲那年引退，該年他僅出賽126場就繳出28轟、4成80上壘率以及169的OPS+，證明其生涯762支全壘打的歷史紀錄果然名不虛傳。

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