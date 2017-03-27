NBA》四連勝追平騎士 矮湯：沒甚麼好慶祝的 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今於主場迎戰熱火，在「矮湯」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）獨拿30分帶領下，最終以112：108贏球收下四連勝，連兩季橫掃熱火，且與東區龍頭騎士已無勝差，但因勝率微幅落後目前仍暫居第二。

此役贏球後塞爾提克戰績為48勝26敗、勝率6成49，排名緊咬47勝25敗、勝率6成53的騎士，但矮湯表示全隊沒有人為此慶祝，「就只是追平而已，沒那麼酷。希望我們能守住這個位置然後躍居第一。」矮湯說。

「就把我們能控制的做到完美，一場一場來就對了，騎士、或是別隊現在在幹嘛，我們都不關心。」矮湯表示，他今再度拿下全隊最高分，連36戰蟬聯球隊得分王。此役也是矮湯本季第65次單場超過20分，追平雷霆「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）。

矮湯率綠衫軍直衝東區王位。（歐新社）

總教練史帝文斯（Brad Stevens）則說今天對全隊防守仍不滿意，雖然上役對太陽贏球，但被對方後衛布克（Devin Booker）「刷出」單場獨拿70分的數據讓他很不高興。

帶著5分領先進入下半場的塞爾提克，易籃後繼續火力全開，第三節打出32：17的攻勢將領先擴大到十分，不料卻在末節遭遇熱火強勢反撲一度陷入落後，所幸矮湯挺身而出在關鍵時刻獨拿8分，及時澆熄熱火反撲烈焰，矮湯此役30分裡有20分集中下半場。

矮湯挺身而出踏滅熱火反撲烈焰。（USA Today Sports）