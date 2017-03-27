NBA》火箭貝佛利怒噴輪休：「不打就不尊重比賽」

哈登賽後冰敷左手腕。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕例行賽進入尾聲，季後賽隊伍一一浮上檯面，強隊主力是否輪休也引來各方不同看法，火箭今天在主場擊敗雷霆後，後衛貝佛利（Patrick Beverley）就對輪休提出他的見解，更忍不住大罵「這根本是對聯盟的恥辱！」

貝佛利賽後一吐對輪休的怒氣，「我覺得輪休都是胡扯，不僅是對聯盟的恥辱，也對球迷很不友善。不管教練問你要不要休，那是由你自己決定的，你不打，就是不尊重比賽。有段時間我沒在NBA打球，我非常努力才到達這裡，所以我覺得讓我休息，是對我的一種不尊重，不尊重我球衣上的名字。」

貝佛利在火箭擔任防守球員，曾因左膝關節鏡手術、左四頭肌挫傷和右腕痠痛，本季缺席11場比賽，「我理解打滿82場很難，你有可能在之中受傷，但除此之外，如果你身體狀況OK，那你就應該上場，這是球迷所期待的，也是他們應得的、這個城市該得到的。我很開心，我們很幸運能在一支球隊，主力、板凳只要能上就上。」

火箭鮮少讓主力球員輪休，MVP候選人哈登（James Harden）和老將亞里扎（Trevor Ariza）至今例行賽全勤，總教練丹東尼（Mike D'Antoni）也說過自己討厭輪休，不過哈登今天在比賽時倒地，因傷退場，賽後哈登左手腕纏上繃帶，並用冰袋持續冰敷，有媒體問他手傷無虞的話要休還是打，哈登僅微笑以對。