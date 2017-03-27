NBA》拓荒者輕取湖人 超越金塊暫居西部第8

〔體育中心／綜合報導〕西部季後賽卡位戰，拜鵜鶘擊敗金塊之賜，拓荒者以97：81擊敗湖人後，靠著對金塊2勝1敗的對戰優勢站上西部第8名。里拉德（Damian Lillard）得到全隊最高的22分，幫助球隊贏得對湖人的12連勝。

拓荒者面對以年輕球員為主的湖人完全不費工夫，第3節以37：24一舉拉開領先差距，全場更將對方的命中率壓制在39%。除了里拉德22分之外，克拉布（Allen Crabbe）也貢獻18分，馮雷（Noah Vonleh）更拿下生涯新高的14籃板，最後輕鬆贏得3月的第11勝，與馬刺並列為3月戰績最佳球隊。

拓荒者總教練史托茲（Terry Stotts）賽後表示：「很高興回到競爭季後賽名額的行列，里拉德今天打得很好，表現出一流的領袖能力。」

西部季後賽後段班競爭激烈，目前拓荒者戰績35勝38敗追平金塊，以對戰優勢暫居第8，第10則是31勝41敗的小牛，鵜鶘則以31勝42敗落後給拓荒者4場。拓荒者與金塊將在後天（29日）早上10點於波特蘭正面對決。

里拉德。（美聯社）