MLB》曹錦輝轉戰大西洋聯盟 155公里火球影片曝光

〔體育中心／綜合報導〕暫無大聯盟球隊網羅的旅美球員曹錦輝，目前轉戰大西洋聯盟發展，加盟長島鴨隊等待大聯盟的機會。

最近有獨立聯盟的球員測試平台放上曹錦輝在美國比賽的影片，標題寫著「曹錦輝飆出94-96英哩（約155公里）的火球」，從影片看來曹錦輝頻頻用球路壓制打者，但控球似乎不太穩定。