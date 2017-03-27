體壇風波不斷 綠委開記者會再批排協、足協

民進黨立委黃國書（中）、張廖萬堅（左）、足球迷加油團「藍風加油團」代表林詠晨今召開記者會，認為國際賽事爭議不斷，體育署不能換署長不換思維，應加強單項協會的輔導與球迷間的協調。（記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕關心國內體壇發展的民進黨立委黃國書與張廖萬堅今召開記者會，並邀請熱愛排球的球迷呂季鴻及足球「藍風加油團」林詠晨出面談體壇近來所遇到的問題。

月初在重慶進行U18亞洲女排錦標賽，發生我國選手抵達現場，因球員僅能參加一次U18賽事，導致曾參賽過的陳昱潔和劉雙菱在本屆無法上陣，排協聲稱是本屆才有的規定；不過經呂季鴻向亞洲排球聯會詢問後，發現此規定兩年前就有，簡章也早已寄給各國協會。

呂季鴻表示：「單項協會作為國際賽事的單一窗口，根本就沒有將規章搞清楚，就讓這樣的事情發生，且第一時間還說謊，聲稱這是新規定，導致來不及應對，但也已經浪費選手的時間與訓練資源。」

事實上，越南兩年前參賽就曾發生類似事件，當時還被重罰2500元美元（約7萬5千元台幣），且不只呂季鴻曾寫信詢問亞洲排球聯會，還有很多熱心球迷也都有寫信詢問，結果皆為此條規定早已存在。

不過，排協秘書長章金榮上週六確定連任，呂季鴻重砲抨擊，協會發生如此之大的錯誤，結果秘書長依舊連任，且長久以來協會不認真、不專業，又不負責，如今又說謊。

張廖萬堅認為，排協理事長改選過後，未能回應國體法修法所提的4大改革方向，財務透明、業務公開、組織開放及營運專業，且協會竟然搞不清比賽規則，導致選手權益受損、訓練資源的浪費，結果卻沒人為此事負責。

礙於行政院版「國民體育法」修法尚未通過，排協仍依人團法進行改選，秘書長由理事長指定，屆時得等新法修過，才能加強監督，且各單項協會必須在半年內全面改組。

另外，熱愛足球的林詠晨表示，昨在台北田徑場開戰的亞洲杯資格賽，台灣與土庫曼一戰，再次發生足協要求球迷將「FORMOSA」加油旗幟撤下，且事前並未溝通過，徹底打擊球迷的加油熱情。

民進黨立委黃國書（左二）、張廖萬堅（左）、排球球迷呂季鴻（右起）、足球迷加油團「藍風加油團」代表林詠晨27日召開記者會，點出多項體壇問題。（記者簡榮豐攝）