MLB》裁判也要春訓 神鱒：小聯盟的上來判
2017/03/27 15:15
〔體育中心／綜合報導〕春訓熱身賽向來是球員進行實戰調整、備戰新球季的方式，小聯盟潛力股也有機會上場磨練獲取寶貴經驗，聯盟看板球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）提出新點子，建議讓小聯盟裁判也能獲邀參加大聯盟春訓。
楚奧特認為，資深裁判只需執法五到六局就足以備戰新球季，剩下的局數可讓小聯盟裁判們練習，比照總教練讓資深、年輕球員輪番上陣的模式辦理。
根據ESPN報導，聯盟高層對於神鱒的提議十分贊同，表示「從各方面都很說得通」，有官員更直言：「這就是楚奧特，他總是如此關心每一位工作人員。」
美媒也撰文聲援神鱒，認為球賽誤判率已逐年降低，讓年輕、經驗不足的裁判有機會執法大聯盟水準的比賽是好事，除了規則演練，也能對大聯盟球員的個性有所了解，有助裁判養成。
神鱒建議讓小聯盟裁判也能執法熱身賽。（資料照，美聯社）
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