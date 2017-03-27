羽球》牧德盃下月登場 推廣企業晉用體優生

牧德盃羽球賽4月中登場。（牧德科技提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕牧德科技今與體育署、世大運、台北市體育局召開「全民支持世大運，企業晉用體優生」記者會，希望為更多運動員找出路，並邀約7家知名企業提供30個體優生優先錄用職缺，拋磚引玉讓社會更重視體育人才的發展。

過去運動員離開賽場後，往往只能投入教練或老師一途，然而僧多粥少，求職路相對狹窄，牧德科技則自2014年開始替這些體育人才開啟另一扇窗，至今已有11名體優生進入公司服務，其中也包括過去是台師大男籃隊的古人傑，身高超過200公分的他，現職是牧德科技的客服工程師。

此次為了幫世大運選手加油，牧德邀約久元電子、宏齊科技、阿默蛋糕、研揚科技、亞元科技、醫揚科技等7家知名企業，提供30個「體優生優先」的職缺。

4月15日也將舉辦「牧德盃企業羽球排名賽」，共計48個知名企業參與，希望將體優生具備團隊合作及越挫越勇的特質，讓更多老闆發現。

台師大男籃隊出身的古人傑，現擔任牧德科技客服工程師。（牧德科技提供）