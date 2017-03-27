自由車》最後一公里神奇逆轉 英國詹姆斯喜穿黃衫

英國神鷹隊詹姆斯奪得第二站冠軍黃袍加身。（自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／新北報導〕2017年國際自由車環台賽今於次站新北市站競輪，有別於首站濕冷天氣，今天北海岸陽光露臉、天氣宜人，領先集團絕戰至最後一公里才分出勝負，由英國神鷹車隊詹姆斯逆轉奪冠，搶下單站冠軍，並以0.01秒之差超越首站冠軍艾德溫，披上黃衫。

新北市站從淡水漁人碼頭出發，沿途行經東北角到白沙灣，總長114.67公里，首站冠軍車隊美國依盧密車隊仍獨領風騷，艾德溫拿下兩個衝刺點第三，隊友賽門更於最後單飛長達20餘公里，但英國車手詹姆斯於最後階段利用順風趁勢殺出，精彩逆轉掄元。

首次到亞洲比賽的詹姆斯曾是2016年歐洲公路計時賽冠軍，瞬間爆發力佳，擅長直線衝刺，他透露，「最後階段我仍維持在領先集團，並緊追領先車手在射程範圍內，利用最後1公里順風，大約用時速60公里的衝刺，發動攻擊。」

環台賽唯一台灣車隊前勁車隊表現仍舊亮眼，地主車手余辰憲於新北市站50公里萬里隧道前單飛突圍，成功擺脫對手後再交棒給隊友，助陳建良和楊武興奪下第一個登山點的二、三名，助前勁車隊保持在前10，隊友陳建良拿下單站亞洲第一，俞辰憲功不可沒。