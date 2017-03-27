日職》花了30億大補強 巨人熱身賽慘不忍睹

陽岱鋼。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者林子翔／綜合報導〕去年休賽季花了30億日圓進行大補強的讀賣巨人，今年季初傷兵加上球員打經典賽，因此熱身賽戰績慘不忍睹，不但是墊底，團隊打擊率不到2成是全聯盟最差。

日職季前熱身賽昨天結束，羅德隊以戰績13勝2敗穩居首位，團隊防禦率低到只有1.46，是12支球團唯一防禦率在2以下的隊伍。熱身賽前六名中有5支是洋聯隊伍，唯一的央聯球隊是阪神虎，其戰績為10勝6敗排在第四。

而傳統豪門巨人軍戰績為5勝14敗，團隊打擊率僅1成96，全聯盟最差，總得分只有47分，失分卻高達88分，團隊防禦率為4.27，12支球隊倒數第二。

日媒《Sanspo》認為原因有三，去年花了30億日圓大補強，其中先發的山口俊右肩傷勢、陽岱鋼下半身緊繃，兩人開季都無法上到一軍；其次，年輕選手的表現不佳；再者，巨人軍主將坂本勇人、王牌投手菅野智之、捕手小林誠司代表日本隊打經典賽，也影響球隊戰力。

日職例行賽將在31日正式開打，巨人軍面臨的狀況多，開季可能會有一番苦戰。

小林誠司。（資料照，記者林正堃攝）