中職》兄弟後天若再輸 可能刷新這些難堪紀錄
2017/03/27 16:05
史耐德。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟上週2戰皆墨，締造中信接手兄弟象後首次開幕2連敗，而前2場狂丟21分，更讓史耐德改寫中職新任外籍總教練執教前2場最多失分紀錄，後天兄弟在洲際棒球場如果再敗，將再刷新以下紀錄：
一、中信接手兄弟後，首次開幕3連敗。
連同前身兄弟象，自2009年中職恢復4隊規模後，中信首次以2連敗開季，後天若再敗，將是隊史繼2007年後，相隔10年再次開幕3連敗，也是中信接手後首次開幕3連敗。
二、中職新任外籍總教練前3場最多失分。
宅和本司於1994年出任三商虎總教練，前3場共丟26分，是中職新任外籍總教練前3場最多失分紀錄，其次是2015年季中代理義大犀牛總教練的羅博特失24分、1994年統一獅總教練大石彌太郎失22分。
史耐德執掌中信前2場狂丟21分，已是中職新任外籍總教練前2場最多失分紀錄，後天中信只要再丟6分，史耐德就能超越23年前的宅和。
史耐德（右）。（資料照，記者黃志源攝）
相關新聞
- 中職》兄弟開季投手不穩 兩戰掉了21分
- 中職》蔗總珍藏首勝球 送給老婆A-Lin
- 中職》空中抓小鳥！林威廷秀再見神接殺（影音）
- 中職》陳鴻文挨滿貫砲 史耐德:相信他的能力
- 中職》開轟奪MVP 李宗賢賽後卻說要小心
推薦新聞
-
中職》兄弟後天若再輸 可能刷新這些難堪紀錄2017/03/27 16:05
-
MLB》敲安後站上一壘的感覺 殷仔：「我會記住你的！」2017/03/27 13:38
-
NBA》火箭貝佛利怒噴輪休：「不打就不尊重比賽」2017/03/27 13:37
-
體壇風波不斷 綠委開記者會再批排協、足協2017/03/27 13:27
-
MLB》762轟真不是蓋 邦茲52歲照樣敲全壘打（影音）2017/03/27 12:15