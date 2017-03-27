中職》兄弟後天若再輸 可能刷新這些難堪紀錄

史耐德。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟上週2戰皆墨，締造中信接手兄弟象後首次開幕2連敗，而前2場狂丟21分，更讓史耐德改寫中職新任外籍總教練執教前2場最多失分紀錄，後天兄弟在洲際棒球場如果再敗，將再刷新以下紀錄：

一、中信接手兄弟後，首次開幕3連敗。

連同前身兄弟象，自2009年中職恢復4隊規模後，中信首次以2連敗開季，後天若再敗，將是隊史繼2007年後，相隔10年再次開幕3連敗，也是中信接手後首次開幕3連敗。

二、中職新任外籍總教練前3場最多失分。

宅和本司於1994年出任三商虎總教練，前3場共丟26分，是中職新任外籍總教練前3場最多失分紀錄，其次是2015年季中代理義大犀牛總教練的羅博特失24分、1994年統一獅總教練大石彌太郎失22分。

史耐德執掌中信前2場狂丟21分，已是中職新任外籍總教練前2場最多失分紀錄，後天中信只要再丟6分，史耐德就能超越23年前的宅和。

史耐德（右）。（資料照，記者黃志源攝）