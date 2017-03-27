網球》蠻牛、錦緻圭晉級16強 羅尼奇又傷退

蠻牛順利晉級16強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕有「第五大滿貫」之稱的邁阿密公開賽進行到第四輪，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、日本網球一哥錦緻圭（Kei Nishikori）皆三盤激戰晉級16強，而加拿大「巨砲」羅尼奇（Milos Raonic）則是因腿傷宣布退賽。

蠻牛首盤遭德國好手柯爾施勒柏（Philipp Kohlschreiber）壓制，一局都沒有拿下，還被逼出三個破發點皆無力保發，所幸第二盤回神，二、三盤回敬對手6個破發點，終場以0：6、6：2、6：3拍落柯爾施勒柏。這場比賽也是納達爾職業生涯第1000場比賽，目前為止成績為822勝、178敗。

錦緻圭強碰世界排名25的西班牙老將沃達斯科（Fernando Verdasco），前兩盤兩人都糾纏到搶七，並各自拿下一盤，決勝盤沃達斯科後繼無力，有3次雙發失誤並且被逼出8個破發點，最後錦緻圭花了2個小時45分鐘以7：6、6：7、6：1取得勝利。

亞洲網球一哥錦緻圭。（USA Today Sport）

經過一個月休養，羅尼奇在邁阿密以第3種子之姿參賽，首戰就直落二擊敗塞爾維亞好手特洛伊基（Viktor Troicki），不料今天又因腿傷宣布退賽。羅尼奇自從去年溫網後，因為傷勢纏身，只有在一月的德雷海灘網球賽打進決賽，卻在決賽前因腿傷退賽，冠軍拱手讓人。

籤表上半部的費德爾（Roger Federer）、瓦林卡（Stan Wawrinka）、「天才新秀」小茲維列夫（Alexander Zverev）、「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）、比利時高芬（David Goffin）、捷克柏蒂奇（Tomas Berdych）等各路好手賽程將會在台灣時間今晚、明晨進行。