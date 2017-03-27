鐵人》打壓台灣？張邦文成績第一 官網竟沒公布代表國家
2017/03/27 17:23
張邦文。（資料照，中華民國鐵人三項協會提供）
〔體育中心／綜合報導〕征戰百場鐵人比賽的72歲張邦文，他在「2017 IRONMAN 70.3」70歲至74歲組中排在首位，但官網只公布他的姓名，未列出國家，其他選手都有列出所屬國家，疑有主辦單位打壓台灣之嫌。
有讀者爆料指出，參加國際賽事「IRONMAN 70.3」，可獲得2017 IRONMAN 70.3世界排名70歲至74歲組第1名是無比的榮耀，也是為台灣爭光，但主辦單位只公布張邦文的選手名字，卻未公布代表國家，其他選手之國家名都有公佈，這讓人感到憤慨；而從官網也發現，只有台灣選手沒有列出所屬國家。
現年72歲的張邦文是國內知名建設公司董事長，因長期壓力和應酬，在53歲時被診斷出肝指數爆表，醫生宣判恐僅剩半年壽命，張邦文曾說，當時身體出現嚴重警訊，辭去工作後，投入三鐵訓練，肝病竟不藥而癒，「連醫生都覺得不可置信。」
官網未列出張邦文的代表國家。（圖片取自Ironman官網）
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