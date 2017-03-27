中職》桃猿明主場開幕戰尬統一獅 上演雙洋投對決
2017/03/27 17:11
桃猿先發投手史博威。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊昨天作客新莊後，明天將迎接主場開幕戰，迎戰昨客場擊敗中信兄弟的統一獅隊。猿隊推出洋投史博威先發，面對獅隊去年三振王布魯斯。
猿隊新洋投史博威去年效力韓職起亞虎，戰績10勝13敗、防禦率5.33，今年來台效力桃猿，最近一次出賽是18日公辦熱身賽，當時面對中信兄弟投4局失6分。布魯斯則是去年中職三振王，今年和獅隊續約再次來台，去年布魯斯戰績11勝9敗、防禦率5.28。
猿隊機捷趴整週都有相關活動，明天起羅德吉祥物「馬君」和乾杯女孩將親臨桃園棒球場。
統一獅洋投布魯斯。（資料照，統一球團提供）
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