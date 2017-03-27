NBA》最後5分鐘領先18分卻輸國王 快艇創難堪紀錄

快艇輸球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天在主場迎戰國王，末節一度領先18分，但快艇最後沒守成，終場以97：98輸球。快艇也成為聯盟本賽季首支最後5分鐘領先18分而未贏球的隊伍。

快艇在最後第四節剩下5分16秒，以94：76領先，未料國王上演大逆轉，靠著菜鳥希爾德（Buddy Hield）連拿了11分，包含2顆關鍵三分球，考利斯坦（Willie Cauley-Stein）在最後3.2秒搶到籃板還放進兩分，讓快艇飲恨輸球。

根據紀錄顯示，NBA球隊在本賽季最後5分鐘領先18分以上時，贏球的場數有359場，快艇是唯一輸球的隊伍。目前快艇戰績為44勝31敗，近10場5勝5敗。

快艇以喬丹（DeAndre Jordan）20分、11籃板最佳，後衛保羅（Chris Paul）17分、9助攻，葛瑞芬（Blake Griffin）17分、6籃板、4助攻，小瑞佛斯（ ustin Rivers）10分、9籃板、4助攻。

國王方面，柯利森（Darren Collison）19分，希爾德15分，托利佛（ Anthony Tolliver）15分，帕帕恩尼斯（George Papagiannis）12分，考利斯坦8分、14籃板。

保羅（Chris Paul）賽後表示，這是一場糟糕的輸球，「這可能是我生涯例行賽最糟的一場比賽。」

國王贏球。（美聯社）

快艇輸球。（美聯社）