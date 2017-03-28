騎士、馬刺東西部強權之爭 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（法新社）

蘇翊傑（左）前天攻下20分。（記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事！

西部第二的馬刺在周日拿下四連勝，今天將主場面對東部稱霸的騎士，騎士主力「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）、洛夫（Kevin Love）會如何對抗馬刺呢，請鎖定自由體育帶給您的最新消息！

SBL冠軍賽來到第三戰，已經取得兩勝領先的達欣在前兩戰都第四節大爆發，雖然裕隆數度領先，但達欣都能快速反擊，而今天裕隆是否能拿下首勝，或是讓達欣離隊史第二冠更進一步？球迷朋友千萬不要錯過今天這場關鍵的一戰！

中職部份，統一獅作客Lamigo桃猿，雙方都派出洋投登板，統一由布魯斯先發，布魯斯去年球季先發面對Lamigo 12場，寫下5勝2敗、防禦率3.62。桃猿則派出韓職轉戰中職的史博威。

NBA

08:00 騎士 VS. 馬刺 緯來體育

MLB春訓

09:00 小熊 VS. 印地安人 FOX體育台

SBL冠軍賽（三）

19:00 達欣 VS. 裕隆 愛爾達體育、緯來體育

中職

18:30 統一獅 VS. Lamigo桃猿 愛爾達育樂、CPBL TV、ELEVEN SPORTS

中職二軍開幕戰

12:30 Lamigo桃猿 VS. 中信兄弟 愛爾達育樂