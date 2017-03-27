NBA》庫班大讚卡萊爾 「很幸運有他當教練」
2017/03/27 19:23
小牛總教練卡萊爾（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕卡萊爾（Rick Carlisle）自2008年開始執教小牛，並曾在2011年率隊奪得隊史首座總冠軍。因此雖然小牛近況不佳，但老闆庫班（Mark Cuban）依舊對卡萊爾讚譽有加，並稱他是好教練。
庫班認為，擁有一個好主帥與獲得一群頂尖球員同樣重要，他也相信卡萊爾是聯盟中前三名的教練。「我已經講一百萬次了，在職業運動中，雇用教頭是最困難的事，不過我們很幸運，我們有一位很棒的教練。」
卡萊爾從2001年開始擔任總教練，而在執教小牛期間已拿下411場勝利，不過小牛本季由於主力球員飽受傷病所苦，因此今年戰績並不理想，目前以31勝41敗，在西部排名第10。
不過庫班並不在意，並認為卡萊爾用他的本事在帶領著小牛，「我們五個賽季幾乎都止步於第一輪，這幾年從開始、受傷、改變、再到受傷，這些過程很瘋狂。但卡萊爾還是帶著我們對抗這一切，他讓我們保持積極並改善球隊。」
小牛老闆庫班（資料照，彭博社）
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