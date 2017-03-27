NBA》沒有走步！ 魏少小碎步跳投引熱議（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天面對火箭，砍下39分、11籃板、13助攻，本季第36次大三元到手，但一人難敵火箭兇猛的三分火力，終場以125：137敗下陣來，而魏少此役末節的一記跳投引起熱議。

魏斯布魯克在末節最後3分14秒時帶球過半場，他看見前面的防守者艾瑞札Ariza離他有三步之遙，他在三分外線運了一下球，走了幾步小碎步後，在罰球線投投得手，此舉也引起討論，有人認為有走步的嫌疑，但也有一方認為魏少並未持球，所以不應該會被判走步，而當下裁判也沒有對此吹判。

雷霆例行賽目前還剩下10場，魏斯布魯克若要成為聯盟史上第二位拿下單季場均大三元的球員的話，每場必須繳出6.2籃板、7.2助攻以上的表現，才有機會完成這項難能可貴的紀錄。