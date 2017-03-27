日職》曾涉賭遭開除 高木京介與巨人簽育成約

高木京介。（資料照，美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕涉及棒球賭博案的巨人隊投手高木京介，去年遭到球隊解約。他日前服滿球監，日本媒體今天紛紛報導，高木京介與巨人簽下育成選手合約。

高木京介被日媒爆料在2014年的4、5月間在前巨人隊投手笠原將生的牽線之下，以每場10到15萬日圓的賭金，下注了8、9場棒球賽，最後日本職棒聯盟調查委員會決定對高木京介處以1年禁賽。

巨人隊在去年3月對高木京介罰款500萬日圓，還與他解約。當時被爆涉賭的球員中，笠原將生、福田聰志和松本龍等人被判終身禁賽。

高木京介在3月22日服滿一年球監，他向日職申請回聯盟，今與巨人簽下育成選手合約，並表示自己不會再犯同樣的錯誤，也希望自己能用場上表現來彌補。

高木京介過去是巨人的中繼投手，在2012至2015年4個球季累積27次中繼點，平均防禦率3.03。

高木京介。（資料照，美聯社）

高木京介。（資料照，美聯社）