中職》兄弟球員與洋教練不合？ 楊培宏：史耐德求好心切

中信兄弟總教練史耐德。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟傳出本土球員不適應外籍教練團的新規定，領隊楊培宏表示，這些都是傳聞，總教練史耐德求好心切，只是不了解台灣的狀況，雙方多溝通再去適應。

史耐德將張正偉從右外野移防左外野，球員與球迷一時還無法適應，楊培宏表示，這關係到傳球臂力，球團相信總教練的判斷，畢竟右外野手需要比較強的臂力。

上週連續2場下午5點開賽，史耐德規定全隊中午12點就到場，昨天在洲際因場地尚未準備好而無法進入，楊培宏指出，通常比賽開打前4小時，聯盟才會有工作人員到場，史耐德以為台灣與美國一樣，有一些工具可以紓壓，可以慢慢準備。

「他是求好心切，只是不了解台灣的狀況，台灣球場跟美國也有落差，我們已經跟他協調好，未來賽前4小時左右才會到場。」他說。

史耐德還規定全隊，賽後1小時才能離場，結果自己最後才上車，楊培宏表示，史耐德很有時間管理觀念，認為自己設來的規則就要按照這樣進行，球團已經與他協調，梳洗加上整理裝備與接受訪問，盡量在45分鐘內完成。

兄弟領隊楊培宏。（資料照，記者林正堃攝）