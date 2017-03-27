介壽國小柔道隊創佳績 技術戰勝體格

三峽介壽國小柔道隊參加「新北市一○五學年度小學柔道錦標賽」拿下男、女生團體雙料冠軍，其中三年級學生林曉詩（前排右一）拿下十歲以下組別個人賽冠軍，五年級學生李家豪（後排右二）拿下個人賽A組第五級亞軍。（介壽國小提供）

〔記者張安蕎／新北報導〕三峽介壽國小柔道隊參加「新北市一○五學年度小學柔道錦標賽」拿下男、女生團體雙料冠軍，其中三年級學生林曉詩，身高不到一百卅公分，卻能以技術戰勝體格，拿下十歲以下組別個人賽冠軍，令外界刮目相看。

林曉詩一年級便開始學習柔道，因身材嬌小，前幾年比賽時常被對手摔飛出局，但她說，失敗不能氣餒，她每天持續練習，精進對戰技術，不畏身高腳長的對手，以小搏大，奮力拼戰，努力抓住每一刻勝利的機會，證明身材並非限制。

在男生團體賽中，五年級學生楊睿軒與李家豪練習柔道不到半年時間，卻能在團體賽事中，力抗身經百戰的對手，李家豪更拿下個人賽A組第五級亞軍，他指出，學柔道之後，不僅體能增強，學業成績也變好，很享受練習與比賽的過程。

介壽柔道隊成立約四年，教練蕭惠珊表示，雖然這次在新北市賽中獲得佳績，但團隊不以此自滿，小將們將持續鍛鍊心理、技術及體能，校方也將讓熱愛體育的孩子們，充份發揮自己的天賦，並且維持學業成績和增進團隊合作能力。

三峽介壽國小柔道隊參加「新北市一○五學年度小學柔道錦標賽」拿下男、女生團體雙料冠軍。（介壽國小提供）

三峽介壽國小柔道隊參加「新北市一○五學年度小學柔道錦標賽」拿下男、女生團體雙料冠軍，其中三年級學生林曉詩（左三）拿下十歲以下組別個人賽冠軍，五年級學生李家豪（左五）拿下個人賽A組第五級亞軍。（介壽國小提供）