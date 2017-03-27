中職》「陳偉殷揮棒很順暢」高國輝說會多參考

富邦悍將高國輝。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳偉殷在熱身賽敲出赴美後的第1支安打，今年開季前一起自主訓練的高國輝看到影片後表示，陳偉殷的揮棒蠻流暢的，也是他現在最缺少的部分。

高國輝指出，他只是把總教練葉君璋教他的東西再教給陳偉殷，看到陳偉殷的影片覺得應該不是安打，「是對方失誤而已，真正的安打應該要穿越出去。」他說。

高國輝覺得，陳偉殷太在意打擊，投手應該顧好投球內容，如何降低失分才比較重要，但陳偉殷的揮棒很順暢，相信今年一定有機會敲出大聯盟首安。

「我最近狀況不好，就是揮棒不夠順暢，所以我要多看他打擊的影片，好好參考一下。」他說。