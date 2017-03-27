中職》「陳偉殷揮棒很順暢」高國輝說會多參考
2017/03/27 19:21
富邦悍將高國輝。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕陳偉殷在熱身賽敲出赴美後的第1支安打，今年開季前一起自主訓練的高國輝看到影片後表示，陳偉殷的揮棒蠻流暢的，也是他現在最缺少的部分。
高國輝指出，他只是把總教練葉君璋教他的東西再教給陳偉殷，看到陳偉殷的影片覺得應該不是安打，「是對方失誤而已，真正的安打應該要穿越出去。」他說。
高國輝覺得，陳偉殷太在意打擊，投手應該顧好投球內容，如何降低失分才比較重要，但陳偉殷的揮棒很順暢，相信今年一定有機會敲出大聯盟首安。
「我最近狀況不好，就是揮棒不夠順暢，所以我要多看他打擊的影片，好好參考一下。」他說。
相關新聞
推薦新聞
-
WSBL》台電險勝台元 季軍戰取得聽牌2017/03/27 20:13
-
足球》「FORMOSA旗」不能帶進場加油？ 足協：依法行事2017/03/27 19:45
-
NBA》庫班大讚卡萊爾 「很幸運有他當教練」2017/03/27 19:23
-
中職》兄弟球員與洋教練不合？ 楊培宏：史耐德求好心切2017/03/27 19:02
-
NBA》沒有走步！ 魏少小碎步跳投引熱議（影音）2017/03/27 18:50