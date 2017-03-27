足球》「FORMOSA旗」不能帶進場加油？ 足協：依法行事

藍色疾風足球加油團帶「All Hail Formosa」加油旗幟進場遭禁止。（記者呂伊萱攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕亞洲盃資格賽最終輪首戰，台灣男足昨晚在台北田徑場以1：3惜敗土庫曼，不過卻傳出有球迷想帶「All Hail Formosa」加油旗幟進場遭禁止，還為此拖延到寶貴的應援時間；足協對此表示，一切依亞足聯規定行事。

加油旗幟「All Hail Formosa」，是長期都替台灣足球搖旗吶喊的「藍色疾風加油團」一大招牌，意義即是「多漂亮的美麗之島」，不過他們去年10月在高雄舉行的亞洲盃資格附加賽懸掛該旗，卻遭到亞足聯競賽官檢舉，認為有政治意涵，經裁決後，我國足協得繳4000美元（約13萬台幣）罰款。

足協秘書長陳威任指出，當時收到裁決後，一週內就向亞足聯反應該判決有商榷之處，不過規定中，罰款5千美元以下案件無法申訴，協會只能「善意提醒」，亞足聯沒有義務回應，至今仍未獲得音訊。

陳威任表示，站在協會立場，認為「All Hail Formosa」單純是加油標語，但遭亞足聯禁止的物件，在判決未變動前，依舊得依法行事，累犯只會讓處罰會更加重，如果球迷同樣覺得不公允，或許也可直接寄信向亞足聯反映民意。