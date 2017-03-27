中職》統一獅推客製隊徽黑糖椪餅 限量贈送球迷

統一獅與台南在地知名老店「克林台包」，獨家客製猛獅隊徽傳統點心黑糖椪餅。（統一獅球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅與台南在地知名老店「克林台包」，獨家客製猛獅隊徽傳統點心黑糖椪餅，在4月8日至9日的主場賽事限量贈送給進場的球迷朋友。

統一獅球團表示，早期因一般民眾經濟條件較為拮据，在婦女坐月子期間營養補充上比較不足，因此發明利用麥芽糖、黑糖、花生油和麵粉等材料所做出來的點心「膨餅」作為補品，而這樣的手藝也在台南府城傳統老師代代傳承之下，一直保留傳統做法，並在台南府城發揚開來，時至今日已演變成一種大人小孩都非常喜愛的傳統點心。

獅隊說，在經過台南市政府文化局重新定位，將膨餅訂為台南府城名產，又稱「台南府城香餅」，對府城居民來說別具意義及特色。獅隊為了能讓許多外縣市的球迷朋友體驗到更多台南在地特色，特別與經營已有一甲子的知名老店「克林台包」合作。

獅隊說明，這次與克林台包合作，為球團打造客製化的隊徽LOGO落款，用改良過的配方烘烤出獅隊獨一無二、口感香酥甜而不膩的猛獅黑糖膨餅，不但創意十足，且極具台南特色。

統一獅將在4月8日台南賽事、以及4月9日高雄澄清湖的主場賽事推出客製猛獅隊徽傳統點心黑糖椪餅，每場限量500顆，只要憑內野預售票即可兌換，想要獲得的球迷朋友千萬要把握機會。

統一獅與台南在地知名老店「克林台包」，獨家客製猛獅隊徽傳統點心黑糖椪餅。（統一獅球團提供）