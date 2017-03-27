WSBL》台電險勝台元 季軍戰取得聽牌
2017/03/27 20:13
台電林仙芳抓下籃板球。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕第12季WSBL季軍戰由台電出戰台元，雙方今日於新莊體育館交戰，台電林仙芳攻下19分，且團隊二分命中率逾50％，並擋住台元「雙雌」吳盈潔、劉希曄44分猛攻，以75：72勝出，取得1：0聽牌。
WSBL季後賽採3戰2勝制，本季例行賽僅拿2勝的台電，首節命中率就逾50％，取得20：13領先，更打下此役勝利基礎。
台元後三節，一路在後面苦苦追趕，且「阿盜」吳盈潔在第四節尾聲連下7分，幫球隊續保贏球機會，比賽剩14.53秒，台元僅剩2分落後，林宛瑜在最後一波的三分球攻擊，卻彈框而出，也讓台電以3分之差，帶走季軍戰首勝。
台電林仙芳此役包含例行賽在內，本季次高的19分，林紀妏12分、10籃板與4助攻，吳怡萱10分。
台元劉希曄22分、吳盈潔22分、蔡佩真11分與15籃板，但他們二分命中率僅39%，種下敗因。
本季冠軍戰將由女籃霸權國泰出戰中華電信。
台電張詩婕上籃。（記者林正堃攝）
台電林紀妏籃下勾射。（記者林正堃攝）
台元劉希曄。（記者林正堃攝）
台元蔡佩真上籃得分。（記者林正堃攝）
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