SBL》又是地貼惹的禍！達欣中鋒冠軍戰報銷

蔡峻銘。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕SBL地貼事件層出不窮，繼上個月B.戴維斯阿基里斯腱斷裂後，昨天在冠軍賽第二場，達欣中鋒蔡峻銘也因地貼太滑而受傷退場，事後送醫檢查發現左腳阿基里斯腱斷裂，緊急轉至台北榮總，今天順利開完刀，目前仍住院休養。

蔡峻銘在第2節登場不到兩分鐘就踩到地貼滑了一下，雖然沒有跌倒但重心不穩了幾步。據了解，事後蔡峻銘表示當下以為被人踢到，回頭發現旁邊沒人，知道自己傷勢嚴重後也覺得相當無奈，透露自己雖然上場時間不多，但仍想跟隊友一同奮戰，被問到事後會採取什麼行動，蔡峻銘表示要等球團意見。

蔡峻銘今日開完刀。（蔡峻銘提供）

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