MLB》43歲鈴木一朗不服老 熱身賽打擊率高達三成
2017/03/27 21:03
鈴木一朗。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕現年43歲的日籍老將鈴木一朗在今年大聯盟春訓完全不見退化，熱身賽打擊率高達3成以上，顯然狀況調整的相當好。
馬林魚今天熱身賽對紅雀，鈴木一朗擔任先發，3打數敲出2支安打。他本季在熱身賽出賽13場，在38個中揮出12支安打、跑回5分，有2分打點、另獲得1保送，打擊率為3成16。
鈴木一朗去年熱身賽表現欠佳，僅1成84的打擊率，但開季後表現逐漸回溫，上季繳出1轟、22分打點，打擊率2成91。鈴木一朗仍有可能是球隊第4號外野手。
鈴木一朗。（資料照，美聯社）
鈴木一朗。（資料照，美聯社）
相關新聞
- 中職》「陳偉殷揮棒很順暢」高國輝說會多參考
- MLB》裁判也要春訓 神鱒：小聯盟的上來判
- MLB》陳偉殷飛球太危險 男子一個MOVE鎮住全場（影音）
- MLB》敲安後站上一壘的感覺 殷仔：「我會記住你的！」
- MLB》差點打傷殷仔 老虎外野手想轉投手？
推薦新聞
-
WSBL》國泰劉君儀率隊大勝電信 有意低調引退2017/03/27 22:04
-
中職》嗨翻台南主場 統一獅邀蛋堡開唱兼開球2017/03/27 20:44
-
中職》統一獅推客製隊徽黑糖椪餅 限量贈送球迷2017/03/27 20:18
-
NBA》庫班大讚卡萊爾 「很幸運有他當教練」2017/03/27 19:23
-
中職》「陳偉殷揮棒很順暢」高國輝說會多參考2017/03/27 19:21