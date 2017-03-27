MLB》43歲鈴木一朗不服老 熱身賽打擊率高達三成

鈴木一朗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現年43歲的日籍老將鈴木一朗在今年大聯盟春訓完全不見退化，熱身賽打擊率高達3成以上，顯然狀況調整的相當好。

馬林魚今天熱身賽對紅雀，鈴木一朗擔任先發，3打數敲出2支安打。他本季在熱身賽出賽13場，在38個中揮出12支安打、跑回5分，有2分打點、另獲得1保送，打擊率為3成16。

鈴木一朗去年熱身賽表現欠佳，僅1成84的打擊率，但開季後表現逐漸回溫，上季繳出1轟、22分打點，打擊率2成91。鈴木一朗仍有可能是球隊第4號外野手。

鈴木一朗。（資料照，美聯社）

鈴木一朗。（資料照，美聯社）