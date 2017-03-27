日職》西武「台灣日」又來了！4月火腿三連戰登場

郭俊麟。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武台灣日又來了！日本職棒西武獅隊將在4月22日至23日舉行為期2天的「台灣日」，西武將與日本火腿進行三連戰，球迷盼望能見到台將郭俊麟和吳念庭同場出賽。

西武過去2年都曾於主場舉辦「台灣日」，與中職統一獅的「雙獅會」更是廣受好評，西武近年來的活動也充滿濃濃「台灣味」，前年也與棒球電影《KANO》合作，邀請主角曹佑寧蒞臨現場，吸引不少球迷前去朝聖。

去年的台灣日，西武球團用日文和中文雙語廣播介紹選手，台灣特色美食小吃魯肉飯、切仔麵、台南擔仔麵、雞排、愛玉冰等也進軍球場，而今年活動仍再規劃當中，球團尚未公告。

吳念庭。（取自西武獅官方推特）