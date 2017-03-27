日職》西武「台灣日」又來了！4月火腿三連戰登場
2017/03/27 22:00
郭俊麟。（資料照，特派記者郭羿婕攝）
〔體育中心／綜合報導〕西武台灣日又來了！日本職棒西武獅隊將在4月22日至23日舉行為期2天的「台灣日」，西武將與日本火腿進行三連戰，球迷盼望能見到台將郭俊麟和吳念庭同場出賽。
西武過去2年都曾於主場舉辦「台灣日」，與中職統一獅的「雙獅會」更是廣受好評，西武近年來的活動也充滿濃濃「台灣味」，前年也與棒球電影《KANO》合作，邀請主角曹佑寧蒞臨現場，吸引不少球迷前去朝聖。
去年的台灣日，西武球團用日文和中文雙語廣播介紹選手，台灣特色美食小吃魯肉飯、切仔麵、台南擔仔麵、雞排、愛玉冰等也進軍球場，而今年活動仍再規劃當中，球團尚未公告。
吳念庭。（取自西武獅官方推特）
相關新聞
- 日職》曾涉賭遭開除 高木京介與巨人簽育成約
- 日職》花了30億大補強 巨人熱身賽慘不忍睹
- 日職》經典賽投太少 阪神要火球王牌下二軍先發
- 日職》岸孝之得流感 讓樂天開幕戰先發「投痛」
- 日職》7局無安打好投無用 松坂大輔開季二軍出發（影音）
推薦新聞
-
經典賽》兒時偶像變隊友 波多黎各火球男很難忘2017/03/27 22:43
-
日職》西武「台灣日」又來了！4月火腿三連戰登場2017/03/27 22:00
-
中職》統一獅推客製隊徽黑糖椪餅 限量贈送球迷2017/03/27 20:18
-
WSBL》台電險勝台元 季軍戰取得聽牌2017/03/27 20:13
-
足球》「FORMOSA旗」不能帶進場加油？ 足協：依法行事2017/03/27 19:45