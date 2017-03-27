WSBL》國泰劉君儀率隊大勝電信 有意低調引退
2017/03/27 22:04
國泰劉君儀。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕第12季WSBL冠軍戰今日在新莊體育館開戰，尋求衛冕的國泰以87：61大勝中華電信，取得1：0聽牌，最快後天就能撂下隊史在社甲、WSBL的第24座后冠。
電信是史上唯一能在總冠軍戰擊敗國泰的球隊，她們本季也在西洋情人節當天打退國泰，無奈這回來到真槍實彈的冠軍戰場，上半場就陷入22：39落後，下半場也無力回天，
國泰表現最佳為36歲老將劉君儀，她上場14分21秒，就收下全隊最高14分，且衛冕軍全隊皆有得分進帳，展現傲人的團隊戰力。
已是全隊最資深的劉君儀，是國內女子籃壇的球星級人物，更是聯盟首位生涯總得分突破2000分的好手，如今也已在考慮退休事宜，她笑說：「我向來就不習慣在大庭廣眾面前講感性的話，若真的要退休，可能就是低調離開。」
國泰陳鈺君上籃得分。（記者林正堃攝）
電信陳晏宇中距離跳投。（記者林正堃攝）
國泰陳萓峰。（記者林正堃攝）
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