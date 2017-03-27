經典賽》跟偶像一起打球 波國火球男很難忘
2017/03/27 22:43
狄亞茲。（USA Today Sports）
〔記者林子翔／綜合報導〕波多黎各在經典賽冠軍戰敗給美國隊，連續兩年居於亞軍，但對於23歲的「火球男」狄亞茲（Edwin Diaz）來說很難忘，因為能跟小時候的偶像們一起打球，令他相當難忘。
狄亞茲表示，有機會代表波多黎各，跟偉大的隊友們一起在場上奮戰，這令人難忘。他說，「在場上展現出激情，那就是我們在拉丁美洲打球的方式，我覺得這對我們來說很好，這能表現我們內心的感受。」
波多黎各在經典賽結束後回國遊行，狄亞茲說，球迷為了慶祝國家隊，團結在一起，「每個球迷都染了金髮，並從經典賽開打首日至今就支持我們。」
狄亞茲從小就看電視，看著波多黎各球星們長大，包含鐵捕莫里納（Yadier Molina）、貝爾川（Carlos Beltran）、帕岡（Angel Pagan）等人。狄亞茲被問到是否會再打經典賽，他說，「百分之百，絕對會。這是一個家庭，我們感覺像兄弟。」
狄亞茲目前也回到水手隊準備新賽季，他表示自己的目標是保持健康，並幫助球隊打進季後賽。他上季出賽49場，繳出18次救援點、13次中繼點，防禦率2.79，戰績0勝4敗，被打擊率為2成26，他能投出100英里（約160公里）以上的火球。
狄亞茲是水手隊的後援投手。（法新社）
狄亞茲。（法新社）
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