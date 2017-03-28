網球》強壓澳客！「辛然配」殺入邁阿密女雙8強

「辛然配」詹詠然（左）和辛吉絲在邁阿密網賽晉級8強。（取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕號稱第五大滿貫的美國邁阿密網賽，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）延續上週印地安泉大賽的封后氣勢，女雙次輪穩紮穩打， 6：2、6：3解決三屆大滿貫亞軍的澳洲人馬巴蒂（Ashleigh Barty）／黛拉奎（Casey Dellacqua），第5種子「辛然配」安抵8強，近來北美地區連勝紀錄已達7場。

本站女雙32籤，27歲的詹詠然先前開胡挺進次輪，已破除連4年在此一戰出局的心魔。 今日「辛然配」 延續合作默契，臨場熱機迅速，先後破了巴蒂、黛拉奎的發球局，首盤輕鬆到手。次盤「辛然配」乘勝追擊，歷經互破大戰適時回穩，不但關鍵時刻再度突破黛拉奎的發球局，第9局詹詠然順勢保發關門，僅花62分鐘直落2出線，賽後大詹說：「一下場就給對手施壓，並保持高度專注，雖然第2盤一度面臨危機，但關鍵時刻還是主動掌握住，接下來每一場維持同樣態度繼續加油！」

「辛然配」 合拍漸入佳境，將與斯洛維尼亞克蕾帕（Andreja Klepac）／西班牙桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）爭奪4強門票，儘管對方日前才爆冷淘汰頭號種子，不過2月卡達杜哈狹路相逢，「辛然配」才直落2取勝，如今有機會再挫手下敗將，朝背靠背冠軍大步邁進。