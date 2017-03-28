NBA》籃網上週戰力爬5名 美媒：林書豪最大關鍵
2017/03/28 08:21
林書豪是籃網戰力上升的關鍵。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕籃網上週4戰3勝，今天在聯盟戰力榜上排名大躍進，從28名爬上23名，擠下尼克、七六人、灰狼等隊。
ESPN與NBA官網今天都做出本週的戰力排行，其中ESPN將籃網排上第23名，NBA官網則較為保守，僅將籃網上升1名次來到第28名。
ESPN指出，籃網三月份戰績超越詹皇所領軍的騎士，林書豪扮演相當重要的角色，同時也是豪哥與總教頭亞特金森（Kenny Atkinson）合作最佳的一個月，數據也指出，本季林書豪出賽的戰績是9勝19敗，未出賽的戰績則是7勝38敗，證明有林書豪的勝率要高出許多。
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