MLB》曾是胡智為交易籌碼 前終結者春訓就失業

傑普森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾在2015年被拿來交換胡智為的前雙城終結者傑普森（Kevin Jepsen），上個月小聯盟合約加盟響尾蛇，卻在春訓連環爆而遭釋出，目前仍在等待下一份工作。

雙城隊在2015年送走胡智為等人，從光芒隊換來傑普森，兩人卻有不同的命運，傑普森在雙城待不到1年就被釋出，本季春訓防禦率高達12.27，丟掉工作；胡智為則在去年大放異彩，本季春訓狀況火燙，防禦率僅1.29，有望從3A開季。

傑普森在2012-15年總計215.1局繳出防禦率2.93的好成績，曾是名稱職的終結者，雖然被響尾蛇釋出，預計還是會有球隊願意以小聯盟合約做為賭注。