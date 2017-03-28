NBA》求好心切遭拒 伊巴卡透露與魔術教練意見分歧

伊巴卡季中遭魔術交易至暴龍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今在主場迎戰魔術，季中遭交易至暴龍的伊巴卡（Serge Ibaka）也談了自己在魔術時期的整體表現，更認為與教練沃格爾（Frank Vogel）意見分歧是當時不開心的主要原因，「我試著與教練溝通，但始終沒有成效。」

魔術陣中擁有多名優秀常人，不過季初戰績不佳，伊巴卡就曾建議沃格爾改打小球戰術，當時雖得到教練口頭答應，不過最終仍無功而返，「當時我試著與教練溝通，希望能多打一點小球戰術，雖然他有同意我，但實際上我們並沒有這樣做。」

伊巴卡也說「當時我希望能多打點中鋒位，也對新球季抱了很多期待，雖然最終不如預期，也受到很多挫折，但我仍擁有很棒的回憶。」

沃格爾則回應伊巴卡，「我認為我的長人們是陣中最好的球員，我並不認為將他們放在板凳上是對的，如果讓他主打中鋒，勢必壓縮其他人上場時間，而當時我必須讓大家融入成為一個團隊。」

魔術總教練沃格爾。（資料照，美聯社）