MLB》打火英雄大有來頭 曾在世界大賽力壓「虎王」

雷耶斯現在是消防隊員。（取自紅雀官方雜誌推特）

〔記者陳人齊／綜合報導〕35歲的前紅雀投手雷耶斯（Anthony Reyes）曾在2006年的世界大賽技驚四座，以8局失2分好投力壓「虎王」韋蘭德（Justin Verlander），是紅雀能在該年奪冠的功臣，但他現在已淡出職棒，改行當消防隊員。

雷耶斯曾是被紅雀寄予厚望的潛力投手，他在2003年被紅雀第15輪選中，2年後就升上大聯盟展現出極佳天份，2006年首度擠進先發輪值，拿下5勝8敗，防禦率是偏高的5.06，但在世界大賽仍獲總教練拉魯薩（Tony La Russa）信任擔綱首戰先發，沒想到技壓當年拿下17勝的「虎王」韋蘭德，助球隊拿下世界大賽冠軍。

不過雷耶斯下一季卻大走鐘，整季只有2勝14敗，防禦率暴漲到6.04，如此表現終於讓紅雀失去耐心，在2008年將他交易到印地安人。

來到印地安人後雷耶斯一度回春，防禦率降為1.83，但隔年表現又失控，2009年後只在大聯盟出賽8場，多在小聯盟沉浮。

2012年是雷耶斯最後一個小聯盟生涯，在3A留下4敗、防禦率8的成績，終於決定退出球壇，轉往學習消防專業，最近雷耶斯完成消防人員學業，他與家人開心的合照留念，收下許多球迷的祝福後，準備在人生下一篇章持續投出好球。