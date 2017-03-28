NBA》球迷為搏版面出狠招 不惜拿兒子祭旗

2017/03/28 10:29

〔體育中心／綜合報導〕NBA全國轉播場次是球員們搏版面的好機會，更是父親向兒子訴心聲的好時機，一名球迷為了讓兒子提升學習成績，不惜高舉海報喊話，更嘲諷兒子「如果你成績進步，下次你就會坐在這裡了。」

日前黃蜂與騎士之役，一名騎士球迷高舉標語向兒子喊話「如果你能提升成績，下次你就會在這裡看球了。」除了讓在場球迷會心一笑，也成功為自己搏得版面。

不過值得一提的是，這名球迷先前就曾在火箭主場高舉海報要兒子聽話，也讓不少人認為他只是想增加自己的曝光度，應該多花點時間陪伴兒子成長。

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