NBA》球迷為搏版面出狠招 不惜拿兒子祭旗
2017/03/28 10:29
It's only March but we already have a strong candidate for dad of the year at the @cavs game pic.twitter.com/tFnT1qa50D— Dom （@DumbMoreReady） 2017年3月25日
〔體育中心／綜合報導〕NBA全國轉播場次是球員們搏版面的好機會，更是父親向兒子訴心聲的好時機，一名球迷為了讓兒子提升學習成績，不惜高舉海報喊話，更嘲諷兒子「如果你成績進步，下次你就會坐在這裡了。」
日前黃蜂與騎士之役，一名騎士球迷高舉標語向兒子喊話「如果你能提升成績，下次你就會在這裡看球了。」除了讓在場球迷會心一笑，也成功為自己搏得版面。
不過值得一提的是，這名球迷先前就曾在火箭主場高舉海報要兒子聽話，也讓不少人認為他只是想增加自己的曝光度，應該多花點時間陪伴兒子成長。
He's back. pic.twitter.com/fJXtmfcpkI— Royce Young （@royceyoung） 2017年3月26日
相關新聞
- NBA》求好心切遭拒 伊巴卡透露與魔術教練意見分歧
- NBA》籃網上週戰力爬5名 美媒：林書豪最大關鍵
- NBA》國王反撲成功 希爾德：快艇在閒聊後就瓦解了
- NBA》庫班大讚卡萊爾 「很幸運有他當教練」
- NBA》沒有走步！ 魏少小碎步跳投引熱議（影音）
推薦新聞
-
NBA》季中吞大補丸卻慘敗馬刺 詹皇寫一項最難堪紀錄2017/03/28 11:54
-
MLB》王建民去年的驚奇 前中職洋投可望接棒2017/03/28 11:48
-
NBA》馬刺痛宰騎士收5連勝 東部龍頭換人當2017/03/28 10:36
-
中職》富邦行銷再出招 悍將球迷淚推：太狂了2017/03/28 09:28
-
MLB》打火英雄大有來頭 曾在世界大賽力壓「虎王」2017/03/28 09:19