NBA》老大拒絕輪休 卻認為詹皇是例外
2017/03/28 10:48
布萊恩。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕湖人退役球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）退休後的一舉一動仍是球迷關注焦點，他也針對近來延燒的輪休議題發表看法，布萊恩表示，雖然自己拒絕輪休，但「詹皇」詹姆斯（LeBron James）是例外，「他已為球隊貢獻非常多，也為自己掙到輪休機會。」
布萊恩日前上節目分享退休生活，也談了近來引起討論的輪休議題，直言「現在的問題是，球迷拿著辛苦賺來的錢進場，卻沒辦法看到喜歡的球員，因此我認為你可以打球，你就應該上場。」
布萊恩雖直白表達拒絕輪休的態度，但他卻認為詹姆斯是例外，「他已經為球隊貢獻很多，更為自己掙到輪休的本錢，我認為他是唯一的例外。」
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