NBA》馬刺痛宰騎士收5連勝 東部龍頭換人當

騎士3月份狀況低迷。（歐新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕馬刺今在自家地盤迎戰衛冕軍騎士，靠著深厚的板凳戰力，終場103：74痛宰騎士收下5連勝，騎士輸球後，也正式讓出東部龍頭位置，由塞爾提克登頂。

騎士3月份狀況低迷，賽前僅6勝8敗，勝率43％遠低於整季的65％，馬刺今也沒手軟，首節就打出28：18攻勢，次節雖然一度被追到8分差，但主帥帕波維奇因不滿哨聲遭吹技術犯規後，立刻又激起士氣，同仇敵慨的黑衫軍之後一路狂飆，領先最多達33分，輕鬆收下勝果。

騎士此役早早就種下敗因，他們上半場命中率僅39.5％，三分球投13中2，替補球員更不爭氣，得分清一色掛蛋，遠不及馬刺板凳席攻下的28分。

詹姆斯今攻下17分、8助攻、8籃板，不過第三節中段時，背部遭到馬刺李伊（D. Lee）肘擊後，就沒再上場。