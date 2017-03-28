MLB》大聯盟下週開打 台將只剩王建民還沒簽約
2017/03/28 11:04
今年很可能是建仔旅美的最後一年。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新球季將在下週開打，各隊都已進入調整備戰的最終階段，但台灣旅美投手王建民仍在等待一份球員合約。
王建民去年1月與皇家簽小聯盟約，但在春訓表現優異順利擠進開季25人名單，雖然9月底遭球團釋出，但整季仍留下6勝、防禦率4.22的回春成績。
去年底王建民曾拋出震撼彈，表示今年若沒有球隊打就退休，但目前大聯盟各隊的補強皆告一段落，建仔若要尋求重返大聯盟，先投入獨立聯盟賽事可能較有機會。
王建民經紀人張嘉元日前曾說，建仔目前仍在自主訓練等待機會，再過3天建仔就要滿37歲，能否收到合約當作生日大禮，台灣球迷都在關注。
台灣昔日旅美「三本柱」中，郭泓志重返美職系統與教士簽下小聯盟約，曹錦輝也加入大西洋聯盟等待重返大聯盟的機會，唯獨王建民無約在身，若到季中都無法獲得球隊青睞，今年很可能就是建仔旅美的最後一年。
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