NBA》尼克大勝活塞 季後賽仍有一線生機

安東尼。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今在主場迎戰活塞，當家球星安東尼（Carmelo Anthony）揮別前2戰左膝痠痛缺陣的陰霾攻下21分，加上後衛羅斯（Derrick Rose）貢獻全場最高的27分，終場尼克就以109：95大勝活塞，終止5連敗也暫時避免遭季後賽淘汰。

尼克雖以2分落後結束首節，不過進入第2節後，安東尼、羅斯及波辛傑斯（Kristaps Porzingis）等人相繼挺身而出，將比分拉開至雙位數，就此奠定勝基。

重返賽場的安東尼今攻下21分5助攻，當家後衛羅斯則貢獻全場最高的27分6助攻，波辛傑斯也有25分8籃板進帳，活塞方面，莫里斯（Marcus Morris）繳出全隊最高的20分，卓蒙德（Andre Drummond）也有10分15助攻表現。

尼克今取勝後，雖暫時避免遭季後賽淘汰，不過目前排名東部倒數第4，想晉級季後賽仍有極大難度。

羅斯。（法新社）

莫里斯。（法新社）