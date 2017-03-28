MLB》皇家頭大 終結者換來的大將DL開季

索勒可能在傷兵名單開季。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家用明星終結者戴維斯（Wade Davis）換來的外野手索勒（Jorge Soler），受到腹斜肌拉傷的影響，可能在15天傷兵名單開季，將影響皇家的打擊戰力。

索勒過去三季效力小熊隊，765打席繳出27轟、98打點，打擊三圍是.258/.328/.434，皇家用明星終結者戴維斯換來補強打擊，預計將擔任右外野手、指定打擊。索勒確定缺席開幕戰後，目前由戈爾（Terrance Gore）頂替的可能性較大。