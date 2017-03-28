NBA》魏少拿第37次大三元 最後7秒率雷霆逆轉小牛

魏斯布魯克拿下本季第37次大三元。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕前役吞敗的雷霆，今背靠背至達拉斯客戰小牛，舟車勞頓沒影響一哥魏斯布魯克身手，再度進帳37分、10助攻、13籃板，拿下本季第37次大三元，結果也不再悲情，雷霆終場以92：91取得逆轉勝。

此役雙方首節打得糾纏，但小牛次節發威打出24：10攻勢，半場結束時已經以50：35取得雙位數優勢，不過雷霆在末節靠著魏斯布魯克7分鐘內拿14分的帶領下，成功吹起反攻號角，哨響前7秒，魏少更把握住跳投機會一舉反超，終場便以1分差演出奇蹟逆轉。。

魏斯布魯克生涯累計74次大三元，依舊排名史上第5多，但距離第4名的張伯倫（Wilt Chamberlain）78次，已經相差不遠。此外魏少本季也很有機會追平甚至超越羅伯森單季最多41次大三元的壯舉。