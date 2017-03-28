NBA》季中吞大補丸卻慘敗馬刺 詹皇寫一項最難堪紀錄

詹姆斯寫下近10年來最糟紀錄。（歐新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕騎士今天客場以74：103慘敗馬刺，交出東部龍頭寶座，戰績被「綠衫軍」塞爾提克超車，還讓詹皇寫下一項近10年來最難堪的紀錄。

根據《ESPN Stats & Info》統計，今天這場敗仗騎士全場只拿下74分，是詹姆斯自2009年為騎士效力以來最差勁的表現，當年2月26日，騎士對上火箭以74：93吞敗，詹姆斯雖拿下全隊最高的21分，仍遭姚明獨拿28分擊敗。

不同的是，當年詹姆斯初出茅廬，年僅24歲，經驗不夠豐富可能是輸球原因，但今年騎士是衛冕軍，季中更四處搜刮球星補強，但卻以近30分的方式慘敗給馬刺相當讓人意外。

騎士輸球後，塞爾提克以半場勝差登上東區龍頭，上次他們拿下東部第1種子是在2007-08年，該年「GAP」三巨頭順利率隊拿下總冠軍。