NBA》季中吞大補丸卻慘敗馬刺 詹皇寫一項最難堪紀錄
2017/03/28 11:54
詹姆斯寫下近10年來最糟紀錄。（歐新社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕騎士今天客場以74：103慘敗馬刺，交出東部龍頭寶座，戰績被「綠衫軍」塞爾提克超車，還讓詹皇寫下一項近10年來最難堪的紀錄。
根據《ESPN Stats & Info》統計，今天這場敗仗騎士全場只拿下74分，是詹姆斯自2009年為騎士效力以來最差勁的表現，當年2月26日，騎士對上火箭以74：93吞敗，詹姆斯雖拿下全隊最高的21分，仍遭姚明獨拿28分擊敗。
不同的是，當年詹姆斯初出茅廬，年僅24歲，經驗不夠豐富可能是輸球原因，但今年騎士是衛冕軍，季中更四處搜刮球星補強，但卻以近30分的方式慘敗給馬刺相當讓人意外。
騎士輸球後，塞爾提克以半場勝差登上東區龍頭，上次他們拿下東部第1種子是在2007-08年，該年「GAP」三巨頭順利率隊拿下總冠軍。
相關新聞
- NBA》尼克大勝活塞 季後賽仍有一線生機
- NBA》魏少拿第37次大三元 最後7秒率雷霆逆轉小牛
- NBA》老大拒絕輪休 卻認為詹皇是例外
- NBA》馬刺痛宰騎士收5連勝 東部龍頭換人當
- NBA》球迷為搏版面出狠招 不惜拿兒子祭旗
推薦新聞
-
NBA》尼克大勝活塞 季後賽仍有一線生機2017/03/28 11:47
-
NBA》老大拒絕輪休 卻認為詹皇是例外2017/03/28 10:48
-
中職》富邦行銷再出招 悍將球迷淚推：太狂了2017/03/28 09:28
-
MLB》打火英雄大有來頭 曾在世界大賽力壓「虎王」2017/03/28 09:19
-
MLB》曾是胡智為交易籌碼 前終結者春訓就失業2017/03/28 08:24