NBA》差拓荒者就胡牌 魏少與驚人紀錄擦身過

魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）今拿下本季第37次大三元，僅剩拓荒者就能達成本季對戰西部所有球隊都曾拿下大三元的紀錄。

「大三元製造機」魏斯布魯克有機會成為聯盟第2位達成場均大三元的球員，根據《ESPN Stats & Info》統計，魏斯布魯克本季僅差拓荒者就能胡牌，達成對戰西部球隊都拿下大三元紀錄，不過雷霆剩餘的9場賽事並不會遇上拓荒者，也確定將與這項驚人紀錄擦身而過。

雖然無緣胡牌，不過魏斯布魯克挑戰場均大三元仍大有可為，而雷霆目前則以42勝31敗排名西部第6。