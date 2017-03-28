NBA》差拓荒者就胡牌 魏少與驚人紀錄擦身過
2017/03/28 13:12
魏斯布魯克。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）今拿下本季第37次大三元，僅剩拓荒者就能達成本季對戰西部所有球隊都曾拿下大三元的紀錄。
「大三元製造機」魏斯布魯克有機會成為聯盟第2位達成場均大三元的球員，根據《ESPN Stats & Info》統計，魏斯布魯克本季僅差拓荒者就能胡牌，達成對戰西部球隊都拿下大三元紀錄，不過雷霆剩餘的9場賽事並不會遇上拓荒者，也確定將與這項驚人紀錄擦身而過。
雖然無緣胡牌，不過魏斯布魯克挑戰場均大三元仍大有可為，而雷霆目前則以42勝31敗排名西部第6。
相關新聞
- NBA》季中吞大補丸卻慘敗馬刺 詹皇寫一項最難堪紀錄
- NBA》尼克大勝活塞 季後賽仍有一線生機
- NBA》魏少拿第37次大三元 最後7秒率雷霆逆轉小牛
- NBA》老大拒絕輪休 卻認為詹皇是例外
- NBA》馬刺痛宰騎士收5連勝 東部龍頭換人當
推薦新聞
-
NBA》尼克大勝活塞 季後賽仍有一線生機2017/03/28 11:47
-
MLB》皇家頭大 終結者換來的大將DL開季2017/03/28 11:07
-
NBA》魏少拿第37次大三元 最後7秒率雷霆逆轉小牛2017/03/28 11:07
-
NBA》老大拒絕輪休 卻認為詹皇是例外2017/03/28 10:48
-
中職》夯團「玖壹壹」也難救 兄弟開幕戰觀眾4年來最低2017/03/28 10:01