NBA》德羅森帶頭轟 暴龍6連勝穩居東部第4

德羅森。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今在主場迎戰魔術，靠著當家球星德羅森（DeMar DeRozan）36分帶領下，終場大勝魔術19分，拿下近期6連勝，穩居東部第4與第3名的巫師僅有0.5場勝差。

氣勢如虹的暴龍賽前確定連4年晉級季後賽，今與魔術之役，眾將仍展現強大攻擊火力，一哥德羅森狂轟36分，中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）也貢獻次高的17分，全隊6人得分上雙，輕鬆收下勝利。

魔術則由裴頓（Elfrid Payton）攻下全隊最高的22分9助攻，中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）除有12分進帳外也狂抓15顆籃板球。

暴龍今以131：112奪勝後，目前以45勝29敗穩居東部第4與第3名的巫師僅有0.5場勝差，領先排名第5的老鷹則多達7.5場。

暴龍中鋒瓦倫丘納斯。（美聯社）