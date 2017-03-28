NBA》德羅森帶頭轟 暴龍6連勝穩居東部第4
2017/03/28 13:36
德羅森。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕暴龍今在主場迎戰魔術，靠著當家球星德羅森（DeMar DeRozan）36分帶領下，終場大勝魔術19分，拿下近期6連勝，穩居東部第4與第3名的巫師僅有0.5場勝差。
氣勢如虹的暴龍賽前確定連4年晉級季後賽，今與魔術之役，眾將仍展現強大攻擊火力，一哥德羅森狂轟36分，中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）也貢獻次高的17分，全隊6人得分上雙，輕鬆收下勝利。
魔術則由裴頓（Elfrid Payton）攻下全隊最高的22分9助攻，中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）除有12分進帳外也狂抓15顆籃板球。
暴龍今以131：112奪勝後，目前以45勝29敗穩居東部第4與第3名的巫師僅有0.5場勝差，領先排名第5的老鷹則多達7.5場。
暴龍中鋒瓦倫丘納斯。（美聯社）
相關新聞
- NBA》差拓荒者就胡牌 魏少與驚人紀錄擦身過
- NBA》季中吞大補丸卻慘敗馬刺 詹皇寫一項最難堪紀錄
- NBA》尼克大勝活塞 季後賽仍有一線生機
- NBA》魏少拿第37次大三元 最後7秒率雷霆逆轉小牛
- NBA》老大拒絕輪休 卻認為詹皇是例外
推薦新聞
-
NBA》魔術洛斯用360度大爆扣 問候老東家球迷（影音）2017/03/28 14:40
-
日職》誰是洋聯各隊天敵 球迷直指大谷翔平2017/03/28 13:57
-
NBA》差拓荒者就胡牌 魏少與驚人紀錄擦身過2017/03/28 13:12
-
MLB》王建民去年的驚奇 前中職洋投可望接棒2017/03/28 11:48
-
MLB》皇家頭大 終結者換來的大將DL開季2017/03/28 11:07