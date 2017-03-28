春甲》鐵腕高校生連16場完投 3戰475球闖隊史最佳績

福岡大大濠王牌三浦銀二3天326球率隊首次殺進春甲8強。（取自読売新聞）

〔體育中心／綜合報導〕日本春季甲子園，福岡大大濠王牌三浦銀二26日完投15局196球，與滋賀学園戰成1：1平手，今日雙方加賽再戰，三浦又完投，2戰狂投326球，終於率隊以5：3首次殺進8強，賽後他直呼，「好開心，終於結束了。」

春季甲子園開打前，三浦在秋天的福岡大會、九州大會、明治神宮大會就演出連續13場比賽完投，總計110局，這次春甲首戰149球完投率隊6：3勝出，次戰對滋賀学園完投15局196球，因為1：1平手而必須今日加賽再戰。

三浦坦言有疲勞的感覺，但是要為了球隊而投，即便僅休1天，此役仍然壓制力十足，直到第9局都還有142公里，最終就以130球演出連續16場完投的紀錄，率隊首次殺進春季甲子園的8強賽，總計這次春甲3戰狂投475球。

三浦本屆春甲投球總覽：

22日vs創志、9局、149球、9安打、6三振、2保送、失3分（2責失）

26日vs滋賀、15局、196球、10安打、9三振、6保送、失1分（1責失）

28日vs滋賀、9局、130球、7安打、9三振、3保送、失3分（3責失）